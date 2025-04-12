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Vicdansız Sürücü, Yolda Yatan Köpeği Ezdi

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İzmir'in Bornova ilçesinde bir sürücü, yolda yatan bir köpeğin üzerinden geçtikten sonra arkasına bile bakmadan yoluna devam etti. Olayın güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüleri, izleyenleri üzüntüye boğdu. Yaralı köpeğin durumunun iyi olduğu bildirildi.

Vicdansız sürücü köpeği böyle ezdi, arkasına bile bakmadı

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde bir sürücü, yolda yatan bir köpeğin üzerinden geçip, arkasına bile bakmadan gitti. Yürek sızlatan görüntü, çevredeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olay 9 Nisan günü Bornova ilçesi Kazım Dirik Mahallesi 301 sokakta meydana geldi. 35 BUT 424 plakalı otomobil sürücüsü, seyir halindeyken yolda yatan bitr köpeğin üzerinden aracıyla geçti. Yaralanan köpek acı içerisinde kaçarken, araç sürücüsü arkasına bile bakmadan yoluna devam etti. Kaza sonrası yaralanan köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yürek sızlatan o anlar ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

"Çığlıkları duyup geldik"

Meydana gelen olayda köpeğin sesini duyup dışarı çıktığını söyleyen esnaf, "Köpeğin çığlıklarını duyduk, içerden koşturduk. Araba ezip geçmiş köpeği. Köpeğin şu an durum fena değil, bakıyoruz, besliyoruz iyi şu anda" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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