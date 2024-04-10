Varşova'da kullanılmayan bir binada 4 erkek cesedi bulundu. Olaya ilişkin 7 kişi tutuklandı.

METRUK BİNADA 4 ERKEĞİN CESEDİ BULUNDU

Polonya'nın başkenti Varşova'nın merkezinde bulunan Grzybowska Sokak'ta kullanılmayan bir binada 4 ceset bulundu. Bir ihbarı değerlendiren polis, yıkımı bekleyen binada yaptığı çalışmalar neticesinde 4 erkeğin cesedine ulaştı. Evsizler tarafından kullanılan binadaki cesetlerden 2'si farklı dairelere gömülü halde, diğer 2'si ise tavan arası ve bodrum katında bulundu. Büyük oranda çürümüş haldeki cesetler incelenmek üzere adli tıpa götürülürken, polis olayla ilgili olarak 3'ü kadın olmak üzere 7 kişiyi gözaltına aldı.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Varşova Bölge Savcılığı Sözcüsü Szymon Banna yaptığı açıklamada, olayı doğrulayarak, gözaltına alınan kişilerden bazılarının Ukrayna vatandaşı olduğunu aktardı. Gözaltındaki kişilerden 34 yaşındaki Ukrayna vatandaşı Andrij S. sorgusunda cinayetleri işlediğini kabul etti. Cinayetlerin nedeni konusunda susma hakkını kullanan. Andrij S. adam öldürmek suçlamasıyla tutuklandı. Gözaltında bulunan diğer 6 kişi ise cinayetleri bildikleri halde yetkili organlara haber vermemek suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.