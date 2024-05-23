Vanlı anne: "O ceza Selahattin Demirtaş'a azdır"

Annelerin evlat nöbeti 80'inci haftasına girdi

VAN - Van'da terör örgütü PKK tarafından kız çocuğu dağa kaçırılan anne Nazlı Sancar, Selahattin Demirtaş'a verilen cezanın az olduğunu belirterek, "Biz hakkımızı ona helal etmiyoruz. O cezayı hak etmişti. Bu çocukların sebebi de Selahattin Demirtaş'tır" dedi.

Van'da terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 80'inci haftada da eylemlerini sürdürüyor. Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan 35 aile, ellerindeki dövizlerle DEM Parti İl Örgütü binası önüne kadar yürüdü. DEM Parti ve PKK aleyhine slogan atan aileler, burada bir açıklama yaptı.

Aileler adına konuşan anne Nazlı Sancar, evlatları için haklı mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti. 13 yıldır evladına hasret olan bir anne olduğunu ifade eden Sancar, "Kadın değerdir, kadınları öldürmeyin diyorlar. Benim kızım da bir kadındır. Kız çocuklarını dağlardan indirsinler. Kendi çocuklarını niye göndermiyorlar? Selahattin Demirtaş'ın annesi, 'her anne çocuğunu özler' diyor. Siz niye bunu kendi çocuğunuza demiyorsunuz. Acılı anneler onlara beddua ediyorlar. Onun gibi katil insanlar, onun özgürlüğünü istiyor. Biz onun serbest bırakılmasını istemiyoruz. Ona verilen ceza azdır. Ömür boyu ceza verilsin. O nasıl ki çocuklarına hasrettir, ben de kızıma hasretim. O ceza Selahattin Demirtaş'a azdır. Rabbim onu hiçbir zaman cezaevinde çıkarmasın. Biz hakkımızı da ona helal etmiyoruz. O cezayı hak etmişti. Bu çocukların sebebi de Selahattin Demirtaş'tır" diye konuştu.