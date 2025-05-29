Vanlı aileler: 'Artık bu ülkede şehit haberleri almak istemiyoruz'

Terör örgütü PKK tarafından evlatları dağa kaçırılan aileler, "Terörsüz Türkiye" süreciyle birlikte umutlandıklarını belirterek, artık şehit haberleri almak istemediklerini söyledi.

Van'da çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin DEM Parti il binası önünde başlattığı oturma eylemi devam ediyor. Eylemlerinin 102'nci haftasında bir araya gelen 35 aile, ellerindeki dövizlerle DEM Parti İl Başkanlığı önüne kadar yürüdü. Sloganlar atan aileler, tek amaçlarının evlatlarına kavuşmak olduğunu belirtti. Aileler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin attığı adımlar için desteklerini bu hafta da sürdürdü.

Eyleme kızı Şeyma için katılan Nazlı Sancar, yıllardır evlat mücadelesi verdiğini belirtti. Eylemleri sayesinde kazanan tarafın kendileri olacağını ifade eden Sancar, "Bu süreci başlatan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye minnettarız. Allah onlardan bin defa razı olsun. Şu an adeta bayram havası yaşıyoruz. Bugün, yarın hayırlı bir haber gelir, diye umutla bekliyoruz. Allah'ın izniyle çocuklarımızın yolunu gözlüyoruz. İnşallah hepimiz evlatlarımıza kavuşacağız. Şu anda ev temizliğimi yapıyorum. Hiç bu kadar heyecanlı olmamıştım. Yıllardır hep gözyaşı döktüm. Bayram temizliği yapamıyordum ama şimdi ev temizliği yapıyorum, Şeyma'm gelir diye. 15 yıl oldu, evladımdan ayrıyım. 15 yıldır evladıma hasretim. Bu sürede bir kez olsun bayramda evimde tatlı yapmamıştım. Şimdi tatlı hazırlığı yapıyorum. İnşallah benim Şeyma'm gelir. Bütün annelerin, babaların çocukları da gelir. Hepimiz dört gözle çocuklarımızı bekliyoruz" dedi.

Terörsüz Türkiye ile huzur ortamının tahsis edileceğini dile getiren Sancar, "Artık bu ülkede şehit haberleri almak istemiyoruz. Askerlerimiz, polislerimiz, korucularımız, uzmanlarımız ölmesin. Anneler artık ağlamasın, gözyaşı dökmesin. Yıllarca gözyaşı döktük. Yıllarca bir yanımız hep eksik kaldı. Bizim bayramlarımız yoktu, seyranlarımız olmadı. Bayramlar hep buruk geçti. İçimiz yanık, gözlerimiz yaşlıydı. Ama Allah'ın izniyle çifte bayram yaşayacağız. Evlatlarımızı dört gözle bekliyoruz. İnşallah çocuklarımızı kucaklayacağız" diye konuştu. - VAN