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Van YYÜ Öğrencisi Rojin Kabaiş İçin 15 Gün Süren Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Van YYÜ Öğrencisi Rojin Kabaiş İçin 15 Gün Süren Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül'de yurttan ayrıldıktan sonra kayboldu. Ailesi ve arama ekipleri, Van Gölü ve çevresinde Kabaiş'i bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencisi olan Rojin Kabaiş için arama çalışmaları 15 gündür aralıksız sürüyor.

Van YYÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi olan Rojin Kabaiş (21), üniversiteye yeni kayıt yaptırdıktan sonra Diyarbakır'dan Van'a gelip, 25 Eylül günü yurda yerleşmişti. 27 Eylül günü ise kaldığı yurtta yemek yedikten sonra Van Gölü sahiline inmek üzere ayrılırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde üstünde eşofmanları olan ve turnikeden geçtiği sırada telefonla ilgilendiği görülen Rojin'den 15 gündür haber alınamıyor. Diyarbakır'dan gelen baba Nizamettin ve anne Aygül Kabaiş'in de yakından takip ettiği arama çalışmaları bugün de sürüyor.

Koordinasyon merkezinde hazırlanarak alana çıkan ekipler, Kabaiş'i hem Van Gölü'nde hem de kıyıda aramaya devam ediyor. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yerel Haberler Güvenlik Van Gölü 3-sayfa Eğitim Eylül van

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