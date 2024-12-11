Van Gölü'ne Uçan Hafif Ticari Kamyonette 2 Yaralı

Van'ın Edremit ilçesinde hafif ticari kamyonetin Van Gölü'ne uçması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Van Gölü Sahil Yolu'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen plakalı öğrenilemeyen kapalı kasa hafif ticari kamyonet kaldırma çarparak Van Gölü'ne uçtu. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis ve Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - VAN