Van Gölü'nde Boğulan 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Van'ın Tuşba ilçesinde serinlemek için Van Gölü'ne giren 14 yaşındaki çocuk, akıntıya kapılarak boğuldu.

Olay, Tuşba ilçesine bağlı Yeşilsu Mahallesi'ndeki Amik Kalesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arkadaşlarıyla birlikte saat 15.00 sıralarında göle giren 14 yaşındaki B.Y., bir anda akıntıya kapıldı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu sudan çıkarılan B.Y., ambulansla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen çocuk kurtarılamadı. B.Y.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Van Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN