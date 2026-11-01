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Van Edremit'te takla atan otomobilde 1 kişi hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı

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Van Edremit'te takla atan otomobilde 1 kişi hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı
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Van'ın Edremit ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hafif yaralandı. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Van'ın Edremit ilçesinde, otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, ilçe merkezinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 13 AP 588 plakalı Volkswagen marka otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralı, otomobilden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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