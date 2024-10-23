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Van Depreminin 13. Yıl Dönümünde Tatbikat Gerçekleştirildi

Van Depreminin 13. Yıl Dönümünde Tatbikat Gerçekleştirildi
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Van'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen büyük depremin 13. yıl dönümünde, AFAD tarafından geniş kapsamlı bir arama kurtarma tatbikatı yapıldı. Tatbikatta 96 personel ve 12 araç yer aldı.

Van'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen ve 644 kişinin hayatını kaybettiği 7.2 büyüklüğündeki depremin 13. yıl dönümünde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) tarafından bir tatbikat düzenlendi.

Van'ın Tuşba ilçesinde yer alan AFAD İl Müdürlüğü yerleşkesinde yapılan anma programı, depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, AFAD koordinasyonunda Polis Arama Kurtarma (PAK), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve gönüllü arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla geniş kapsamlı bir tatbikat gerçekleştirildi.

96 personel ve 12 araç görev aldı

Tatbikatta senaryo gereği Edremit ilçesinde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki bir deprem sonrası iki binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları yapıldı. Ekipler, enkazda mahsur kalan 5 yaralıyı ve bir cansız bedeni kurtarmak için gerçeği aratmayan bir tatbikat düzenledi. Yaklaşık 96 personelin ve 12 aracın görev aldığı tatbikatta, özel eğitimli arama köpekleri de kullanıldı.

Programda konuşan Van İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Ulutaş, 13 yıl önce Van'da bir depremin meydana geldiğini belirtti. O yıl atamasının Van depremi döneminde gerçekleştiğini anlatan Ulutaş, "Ülkemizde 25 yıl içerisinde arama ve kurtarma konusundaki değişimi şu an alanda olan kalabalığı görünce hissettim. 1999 depreminde Türkiye genelinde kamu kurumlarında çalışan ortalama 93 kişilik arama kurtarma ekibi vardı. Daha sonraki süreçte devlet bunun bir ihtiyaç olduğunu düşünerek 81 ilde Sivil Savunma Arama Kurtarma Ekipleri, 11 ilde de Arama Kurtarma Birlik Müdürlüklerini kurdu ve bununla beraber sivil toplum kuruluşlarımızı da güçlendirdi. 2011 Van depreminde yaklaşık bin 700 arama kurtarma personeli ile 34 enkazda çalışmalar yapıldı. Bu da aslında ülkemiz için yetersizdi, 6 Şubat depremlerine geldiğimizde asrın felaketinde ülkemiz yaklaşık 45 bin arama kurtarma personeli ile sahada görev aldı. 1999 depreminde 93 kişi olan arama kurtarma personel sayısı 45 bin kişiye ulaştı. Bu durum hem ülkemizin hem de STK'larımızın kamu kurumlarımızı bu işe göstermiş olduğu ehemmiyeti gösteriyor" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Deprem AFAD van

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