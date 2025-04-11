Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan foruma damga vuran 'İsrail' sorusu: Elimizi vicdanımıza koyalım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan foruma damga vuran "İsrail" sorusu
İsrail medyasında dikkat çeken Türkiye analizi: Alışmamız lazım

İsrail medyasında atılan Türkiye manşetine bakın: Alışmamız lazım
İmamoğlu'ndan 20 gün sonra ilk kare

20 gün sonra ilk kez! İmamoğlu duruşma salonunda böyle görüntülendi
Aliyev'in sözleri sonrası kafalardaki soru işareti: Azerbaycan-İsrail dostluğu nereden geliyor?

Azerbaycan neden İsrail'in yanında? İşte herkesin merak ettiği yanıt

Van'daki NATO Radar Üssü Fırtınada Hasar Gördü

Van'daki NATO Radar Üssü Fırtınada Hasar Gördü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Muradiye ilçesindeki NATO'ya ait 3 bin 180 metre rakımlı radar üssü, şiddetli fırtına nedeniyle yerinden söküldü ve büyük hasar aldı. Stratejik konumuyla önemli bir role sahip olan üs, bölgedeki hava trafiğini izlemek için kritik öneme sahip.

Van'ın Muradiye ilçesinde 3 bin 180 metre rakımda yer alan NATO'ya ait radar üssündeki küre, şiddetli fırtına nedeniyle yerinden söküldü.

Türkiye'nin en yüksek ikinci hava radar üssü olan Pirreşit Hava Radar Kıta Komutanlığı, dün akşam şiddetli fırtınanın etkisiyle yerinden söküldü. Erzurum Hava Radar Mevzi Komutanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Pirreşit Hava Radar Kıta Komutanlığı, son teknolojiyle donatılmış altyapısıyla havadan ve karadan gelebilecek tehditleri 24 saat esaslı izleme kapasitesine sahip NATO'ya bağlı 3 bin 180 rakımdaki üs, dün şiddetli fırtınada büyük hasar aldı.

Stratejik konumu itibariyle önemli bir nokta olan ve İran sınırına kuş uçuşu 27 kilometre uzaklıkta bulunan üsteki küre, fırtına nedeniyle tamamen yıkıldı.

Pirreşit Hava Radar Kıta Komutanlığı, Muradiye-Özalp yolu üzerinde Adaklı ve Gültepe mahalleleri yakınındaki konumuyla bölgedeki hava trafiğini izleyip muhtemel tehditlere karşı anında müdahale etme açısından kritik bir önem taşıyor. - VAN

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.