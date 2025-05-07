Van'da Yiyecek Bulmak İçin Yola İnen İki Tilki Aracın Çarpması Sonucu Telef Oldu

Van'ın Edremit ve Tuşba ilçelerinde yiyecek bulmak için yola inen iki tiki, araçların çarpması sonucu telef oldu.

İlk kaza, Edremit ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesi'nde meydana geldi. Yiyecek bulmak için mahalleye inen tilki bir aracın çarpması sonucu telef oldu. Diğer bir kaza ise Van-Erciş kara yolunda meydana geldi. Bir aracın çarpması sonucu telef olan tilki saatlerce yolda kaldı. Vatandaşlar, yaban hayvanları yerleşim yerlerine yakın yerlerde yiyecek bulmak için yola geldiklerini, bundan dolayı sürücülerin bu yerlerden daha dikkatli geçmesi gerektiğini söyledi. - VAN