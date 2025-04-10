Van'da Türk Polis Teşkilatı 180. Yıldönümünü Kutladı
Van'da Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası, düzenlenen törenlerle kutlandı. Tören, Atatürk Anıtı'na çelengin bırakılmasıyla başladı ve devamında saygı duruşu yapıldı.
Van'da Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası düzenlenen törenlerle kutlandı.
Van Valiliğinin bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı'na İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu tarafından çelenginin bırakılmasıyla başlayan kutlama töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Van Valiliği bahçesindeki törenin ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne geçen Müdür Mutlu, burada tebrikleri kabul etti. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa