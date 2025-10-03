Haberler

Van'da Teker Patlaması Sonucu Kaza: 1 Yaralı

Van'da Teker Patlaması Sonucu Kaza: 1 Yaralı
Van'ın Gevaş ilçesinde tekeri patlayan otomobil, karşı yönden gelen cip ile kafa kafaya çarpıştı. Otomobil sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Van'ın Gevaş ilçesinde tekeri patlayan otomobil karşı yönden gelen cip ile kafa kafaya çarpıştı.

Alınan bilgilere göre kaza, dün akşam saatlerinde Gevaş ilçesine bağlı Kızıltaş Mahallesi Çatak yolu üzerinde meydana geldi. Ömer Görentaş idaresindeki 42 AJZ 60 plakalı otomobilin lastiğinin patlaması sonucu karşı yönden gelen Mahfuz Kızılaslan yönetimindeki 34 ZJ 0083 plakalı cip ile çarpıştı. Araçtan yaralı çıkarılan otomobil sürücüsü Ömer Görentaş, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
