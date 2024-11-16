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Van'da Şarampole Yuvarlanan Otomobilde 3 Yaralı

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Başkale-Hakkari karayolunda bir otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı, kaza sonucunda 3 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Van'ın Başkale ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Başkale- Hakkari karayolu Çamlık mevkiinde meydana geldi. S.Ç. idaresindeki 65 ABN 710 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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