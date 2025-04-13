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Van'da Peş Peşe İki Deprem Meydana Geldi

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Van'ın Tuşba ilçesinde saat 11.39'da 3.6 büyüklüğünde, ardından 11.58'de 4.1 büyüklüğünde iki ayrı deprem kaydedildi. Depremler, çevre ilçelerde de hissedildi.

Van'ın Tuşba ilçesinde 3.6 ve 4.1 büyüklüğünde peş peşe iki ayrı deprem meydana geldi.

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 11.39'da merkez üssü Tuşba ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Aynı bölgede saat 11.58'de de 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Peş peşe yaşanan ve biricisi yerin 10, ikincisi ise yerin 4 kilometre derinliğinde meydana gelen depremler çevre ilçelerde de hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremleri 4.0 ve 4.2 olarak kaydetti. - VAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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