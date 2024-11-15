Üye Girişi
Haberler

Van'da Kaçak Göçmen Operasyonu: 46 Kaçak Yakalandı

Van'da Kaçak Göçmen Operasyonu: 46 Kaçak Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Tuşba ve Edremit ilçelerinde yapılan polis operasyonlarında toplam 46 kaçak göçmen ve 6 organizatör yakalandı. Durdurulan otobüste 25 kaçak göçmen, kamyonda ise 21 kaçak göçmen ele geçirildi.

Van'ın Tuşba ve Edremit ilçelerinde polis ekipleri tarafından bir yolcu otobüsü ile kamyonda yapılan aramda 46 kaçak göçmen ile 6 organizatör yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Tuşba ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan otobüste arama yaptı. Otobüsün içerisinde yapılan aramalarda, arka koltuklarının alt kısmına yapılan gizli bölmede barındırılan yurda yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Öte yandan, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesinde tespit edilen bir kamyon içerisinde yapılan aramada ev eşyalarının arkasında yurda yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen 21 düzensiz göçmen ve göçmen şahısları nakleden 3 organizatör yakalandı. Organizatör şahısların yapılan üst aramasında; 10 bin 910 Türk Lirası para ele geçirildi. Kaçak göçmenler Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, her iki olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemlere başlandı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'sınır ötesi operasyon' açıklaması: Talimat verildiği anda TSK kara harekatına başlar

Erdoğan'dan sonra bir sinyal de Çelik'ten: Talimat verildiği anda başlar

 Tekirdağ'da bir evde 15 yaşındaki iki kız çocuğu silahla vurulmuş halde ölü bulundu

İki kız çocuğu, evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

 Seçil Erzan davasına Hazine ve Maliye Bakanlığı da dahil oldu

Milyon dolarlık dolandırıcılık davasına bakanlık da dahil oldu
Üç günde, dördüncü 'Vakit tamamdır' paylaşımı yapan MHP'den hala açıklama yok

Üç günde aynı saatte aynı paylaşım! MHP'den hala açıklama yok
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Fenerbahçe Zenit maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Zenit maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Fenerbahçe Zenit maçı kaç kaç, bitti mi MAÇ SKORU! FB Zenit maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Fenerbahçe Zenit maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Zenit maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Fenerbahçe Zenit CANLI izle! Fenerbahçe Zenit hazırlık maçı nerden izlenir? TRT 1 canlı izle! FENERBAHÇE ZENİT MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki CANLI maç izle! (FENERBAHÇE ZENİT) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 15 Kasım Fenerbahçe Zenit maçı nereden izlenir? Güney Kıbrıs Litvanya CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 15 Kasım Güney Kıbrıs Litvanya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Zenit hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? Uluslar Ligi 15 Kasım Cuma günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Perşembe hangi diziler var? 15 Kasım Cuma TV'de bu akşamki diziler!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.