Van'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Tutuklama
Van'da gerçekleştirilen operasyonda, 'Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti' suçlamasıyla gözaltına alınan 9 kişiden 3'ü tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü, çalışmaların devam ettiğini duyurdu.
Van'da "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 organizatörden 3'ü tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan operasyonlarda; 9 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 3 organizatör tutuklanmıştır" denildi. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa