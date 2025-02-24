Van'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 10 Organizatörden 6'sı Tutuklandı
Van'da yapılan göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti operasyonunda 10 organizatörden 6'sı tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü, düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini açıkladı.
Van'da "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 10 organizatörden 6'sı tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 17 - 23 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda; 10 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 6 organizatör tutuklanmıştır" denildi. - VAN