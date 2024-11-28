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Van'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 6 Yakalandı, 1 Tutuklandı

Van'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 6 Yakalandı, 1 Tutuklandı
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Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 6 düzensiz göçmen yakalandı. Bir organizatör gözaltına alındı ve tutuklandı.

Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir otomobilde yapılan aramada 6 düzensiz göçmen yakalanırken, 1 organizatör tutuklandı.

Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde devriye faaliyeti esnasında şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yapıldı. Aramada otomobil içerisinde ülkeye yasadışı yollarla giren 6 düzensiz göçmen yakalandı. Muradiye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla göçmen kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alınan şüpheli D.Ç. çıkarıldığı Muradiye Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Kaçak göçmenler ise Van İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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