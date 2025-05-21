Van'da Dağda Mahsur Kalan Vatandaş Kurtarıldı

Van'ın Gevaş ilçesinde dağlık arazide mahsur kalan vatandaş, AFAD ve UMKE ekiplerince kurtarılarak ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Daldere Mahallesi mevkiinde doğa yürüyüşü yaptığı sırada dengesini kaybeden bir kişi, ayağının kayalıkların arasına sıkışması sonucu bulunduğu noktada mahsur kaldı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle birlikte, Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Nöbetçi Ekip Amirliği ve Doğada Arama Kurtarma Ekip Amirliği'nden 1 araç ve 5 personel hızla bölgeye sevk edildi.

AFAD ekiplerine, Van İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) de destek verdi. Zorlu arazi şartlarında yürütülen çalışma sonucunda vatandaş bulunduğu yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulans helikopterle sağlık kuruluşuna sevk edildi. - VAN