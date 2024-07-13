Üye Girişi
Haberler

Van'da asfalt zeminde düşen şahıs helikopterle sevk edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Bahçesaray ilçesinde asfalt zeminde koşarken düşerek yaralanan 43 yaşındaki şahıs, ambulans helikopterle Van'a sevk edildi.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde asfalt zeminde koşarken düşerek yaralanan 43 yaşındaki şahıs, ambulans helikopterle Van'a sevk edildi.

Bahçesaray ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki Z.G. isimli vatandaş, asfalt zeminde koştuğu sırada düşerek yaralandı. Düşme sonucu kafasının arka bölgesinde şişlik olan ve sağ bacağı üzerine basmakta zorlanan şahıs, Bahçesaray Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada hastanın ileri tetkik ve tedavisi için helikopterle başka bir hastaneye sevkine karar verildi. Bahçesaray'dan alınan hasta, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bahçesaray Van Havacılık Acil Durum 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

 Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu

Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu

 Sokakta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay'ın 10 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı

Sokakta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay'ın 10 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı

 Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olanların peşine düştü

Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olanların peşine düştü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title