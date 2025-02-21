Van'da 69 Kaçak Göçmenle Yakalanan 5 Organizatör Tutuklandı

Van'ın Muradiye ilçesinde 69 kaçak göçmenle yakalanan 5 organizatör tutuklandı.

Muradiye Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Göçmen kaçakçılığı yapanlara geçit vermeyeceğiz. Jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan tır içerisinde yapılan aramada ülkeye yasadışı yollarla giren 69 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler E.T., B.Ö., S.Ş., M.G. ve F.K., adli makamlarca tutuklanmıştır" ifadelerine yer verildi. - VAN