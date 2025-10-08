Van'da 21 Kilogram Metamfetamin Ele Ge geçirildi
Van'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 21 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Jandarma, narkotik suçlarla mücadeleye devam edeceğini açıkladı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ve Başkale Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ekiplerince Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi mevkisinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 21 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.
Jandarmadan yapılan açıklamada, "Güvenlik güçlerimiz narkotik suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa