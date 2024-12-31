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Vali Ustaoğlu: "Patlamayla ilgili 3, kazayla ilgili 2 kişi tutuklandı"

Vali Ustaoğlu:
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Balıkesir'de geçtiğimiz hafta 2 gün üst üste yaşanan facia gibi olaylar hakkında konuşan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, mühimmat fabrikasında yaşanan patlamayla ilgili 3 kişinin ve Balıkesir-İzmir kara yolu üzerinde yaşanan kazayla ilgili ise 2 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Balıkesir'de geçtiğimiz hafta 2 gün üst üste yaşanan facia gibi olaylar hakkında konuşan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, mühimmat fabrikasında yaşanan patlamayla ilgili 3 kişinin ve Balıkesir- İzmir kara yolu üzerinde yaşanan kazayla ilgili ise 2 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Balıkesir Valiliği binasında yılbaşı tedbirleri hakkında basın mensuplarıyla bir araya gelen Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, programın sonunda basın mensuplarının sorularını cevapladı. Balıkesir'de geçtiğimiz hafta Salı günü mühimmat fabrikasında yaşanan patlamada 11 vatandaşın hayatını kaybettiğini ve 3 yaralı vatandaşın ise taburcu olduğunu açıklayan Valisi İsmail Ustaoğlu, olayla ilgili son bilgeleri verdi. Vali Ustaoğlu, son durumla ilgili şu ifadelere yer verdi; "11 kişi gözaltına alındı gözaltına alınan şahıslardan 3 kişi tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6 kişide ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. İleriki süreçte ise patlamanın neden kaynaklığı detaylı inceleme raporları sonrası kamuoyuyla paylaşılacaktır."

"Nergis Mahallesi'ne yeni okul yapacağız"

Balıkesir-İzmir kara yolu üzerinde geçtiğimiz hafta Çarşamba günü yaşanan trafik kazasında 28 vatandaşın yaralandığını ve olayla ilgili 2 kişinin tutuklandığını belirten Vali İsmail Ustaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Nergis Mahallesi'ne yeni okul yapılacağının müjdesini verdi. Vali Ustaoğlu konuyla ilgili ise şu açıklamalara yer verdi; "Nergis Mahallemizden Pamukçu Mahallemize öğrenci taşıyan okul servisimizin Balıkesir-İzmir otoyolu üzerinde yaptığı kazada 26'sı öğrenci olmak üzere 28 kişinin yaralandığı bir kaza meydana geldi. Allah'a şükür gelinen noktada hiçbir yavrumuz şuan entübe değil, hepsi entübeden çıktı sadece 3 tane yavrumuz şuanda yoğun bakımda tedavileri devam ediyor. Bunun dışında serviste bir öğrencimiz kaldı değerlerinin hepsi taburcu oldu. Kısacası şuanda 3 öğrencimiz yoğun bakımda bir öğrencimiz ise serviste tedavileri devam ediyor. Yetişkin olan bir vatandaşımızda yoğun bakımdaydı oda yoğun bakımdan çıktı. Olayla ilgili hem servis şoförü hem de tır şoförü tutuklandı." - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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