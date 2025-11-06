Mersin Valisi Toros: Uyuşturucu ile Mücadelede Tarihi Başarılar Elde Edildi

Mersin Valisi Atilla Toros, uyuşturucu ile mücadelede elde edilen başarıların altını çizerek, "Bu şehir, devletimizin uyuşturucuya karşı yürüttüğü en kararlı ve en organize hamlelerinden birine sahne olmuştur" dedi.

Vali Toros, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde yaptığı açıklamada, 2025 yılının ilk 10 ayına ait asayiş verilerini kamuoyuyla paylaştı. Vali Toros, Vali Yardımcısı Mehmet Yavuz, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mehmet Özkul ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutan Vekili Albay Fecri Yılmaz'ın da katıldığı programda, geçtiğimiz ay düzenlenen 'Narkokapan-Mersin' operasyonunun, kent tarihinde bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük uyuşturucu operasyonu olduğunu vurguladı. Toros, "Geçtiğimiz ay İçişleri Bakanımızın ilimizi teşrifleriyle kamuoyuna açıkladığı üzere; Mersin tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunu gerçekleştirdik. Bugün de bu başarıyı sağlayan kahraman polisimize teşekkür mahiyetinde, İl Emniyet Müdürlüğümüzde bulunuyoruz" diye konuştu.

Operasyonun detaylarını da paylaşan Toros, şunları söyledi: "İçişleri Bakanlığımız koordinesinde, 21 Ekim'de Mersin merkezli olarak, 10 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen 'Narkokapan-Mersin' operasyonunun hazırlıkları tam 4 ay sürdü. 3 bin 250 polis, 30 özel eğitimli narkotik köpeği ve 6 hava aracıyla 403 adrese baskın düzenlendi. 402 şahıs yakalandı, bunlardan 378'i tutuklandı, 16'sı hakkında adli kontrol kararı verildi. Ayrıca 3 organize suç örgütü de tamamen çökertildi."

"Amacımız nettir; sokaklarımızdan bu zehri tamamen temizlemek"

Vali Toros, uyuşturucuyla mücadelenin sadece güvenlik birimleriyle sınırlı olmadığını, toplumsal bir seferberlik gerektirdiğini belirterek, "Milletimizin geleceğini hedef alan bu sinsi tehdide karşı mücadelemiz çok boyutludur. Amacımız nettir; sokaklarımızdan bu zehri tamamen temizlemek, özellikle gençlerimizi bu karanlıktan korumaktır. Baronundan torbacısına kadar bu kirli ağın her halkasıyla mücadele ediyoruz. Aynı zamanda bağımlı hale gelen gençlerimize şefkatle yaklaşıyoruz. Onlar kaybedilmiş değil, kazanılması gereken evlatlarımızdır" ifadelerini kullandı.

Uyuşturucu bağımlılığıyla mücadelede kurumların iş birliği içinde olduğunu vurgulayan Toros, "İl Sağlık Müdürlüğümüz, Yeşilay ve ilgili tüm kurumlarımız aktif olarak sahada. 21 Ekim'de yapılan operasyonu, şehirde bir 'değişim noktası' olarak kabul ettik. Bu kapsamda farkındalık, önleme ve destek odaklı yeni bir proje başlatıyoruz. Detaylarını önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

"Bir gencimizi bile kaybetmeyeceğiz"

Ailelere ve vatandaşlara da çağrıda bulunan Vali Toros, şu ifadeleri kullandı: "Ailelerimize sesleniyorum; yalnız değilsiniz. Evlatlarınız için, geleceğimiz için bu mücadelede hep birlikteyiz. Bu illet, gençlerin umudunu, ailelerin huzurunu, milletin yarınlarını çalar. En güçlü silahımız sevgi, farkındalık ve dayanışmadır. Bir gencimizi bile kaybetmeyeceğiz çünkü onlar bizim geleceğimizdir."

Vali Toros, uyuşturucu ihbarlarının yapılabileceği kanalların da önemine dikkat çekerek, "Devletimizin şefkat eli; 112 hattıyla bir telefon kadar, UYUMA uygulamasıyla bir tuş kadar yakın. Önümüzdeki süreçte bu iletişim kanallarını daha da güçlendireceğiz" şeklinde konuştu.

Operasyonlarda büyük artış: "Yüzde 94 daha fazla tutuklama"

Mersin genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin verileri de açıklayan Vali Toros, 2025'in ilk 10 ayında önemli bir artış yaşandığını söyledi. Vali Toros, "2025'in ilk 10 ayında bin 300 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 2 bin 88 kişi gözaltına alındı, bin 331 kişi tutuklandı, 318 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre operasyon sayısında yüzde 48, gözaltına alınan şahıs sayısında yüzde 53 ve tutuklama sayısında yüzde 94 artış sağlanmıştır" dedi.

Ayrıca, 2 bin 87 kilogram uyuşturucu madde, 7 milyon adet uyuşturucu hap ve 10 bin 386 kök kenevir ele geçirildiğini belirten Toros, "Yakalanan uyuşturucu madde miktarında yüzde 94, uyuşturucu hap sayısında ise yüzde 171 artış gerçekleşmiştir" ifadelerini kullandı.

Farkındalık çalışmalarında da büyük ilerleme

Uyuşturucu ile mücadelede sadece operasyonların değil, eğitim ve farkındalık çalışmalarının da önem taşıdığını vurgulayan Vali Toros, "Narkoanne, Narkoyetişkin, Gençlik Modülü ve NarkoNokta faaliyetlerimizde ulaştığımız kişi sayısını yüzde 136 artırarak 223 bin 94'e çıkardık" diye konuştu. Toros, "Ailelerin farkındalığı, toplumun bilinçlenmesi bu mücadelenin en kritik ayağıdır. Sokaklar bize emanet ama evlerimizin en güçlü kalkanı, aile sevgisi ve farkındalıktır" ifadelerini kullandı.

"NARVAS, mücadelemizin dijital kalkanıdır"

Vali Toros, uyuşturucuyla mücadelede teknolojik sistemlerin de etkin kullanıldığını belirtti. Toros, "NARVAS yani Narkotik Vaka Analiz Sistemi, mücadelemizde etkinliği artıran güçlü bir dijital araçtır. 112 Acil Çağrı Merkezi ve UYUMA uygulaması üzerinden gelen ihbarlar dikkatle inceleniyor, bu verilerle riskli bölgeler tespit edilerek operasyonlar hedef odaklı hale getiriliyor" dedi.

Vali Toros, bu yılın ilk 10 ayında vatandaşlardan gelen 4 bin 66 ihbarın işleme alındığını, bu ihbarlar sonucunda bin 555 operasyon düzenlendiğini ve bin 430 şüphelinin adalete teslim edildiğini kaydetti.

"Uyuşturucu ile mücadelede durmayacağız"

Konuşmasının sonunda Mersinlilere seslenen Vali Toros, şu mesajı verdi: "Uyuşturucu ile mücadelemiz, 7 gün 24 saat kesintisiz devam ediyor. Vatandaşlarımızdan beklentimiz, bu mücadelede bizlerle sürekli irtibat halinde olmalarıdır. Sokaklar bize emanet, evlatlarımız ise geleceğimiz. Onları korumak için kararlıyız ve asla durmayacağız." - MERSİN