Vali Pehlivan: Mersin KYK Kız Yurdu'ndaki Cinsel Saldırı İddiaları Asılsız

Vali Ali Hamza Pehlivan, "Mersin KYK Kız Yurdu'nda, bir kız öğrencinin zorla araca bindirilip cinsel saldırıya uğradığı" yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunun anlaşıldığını söyledi.

Pehlivan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait Müfide İlhan Kız Öğrenci Yurdu'na gidiş güzergahı üzerinde iki kız öğrenciye yönelik, yoldan geçen bir araçta bulunan iki erkek şahıs tarafından uygunsuz ve rahatsız edici sözler söylendiği iddiasıyla 112 Acil Çağrı Merkezine dün akşam saatlerinde ihbar geldiğini söyledi. Gelen ihbar üzerine ilgili emniyet birimleri ve yurtta görevli ekiplerin ivedilikle harekete geçtiğini ve olay yerine intikal ettiğini ifade eden Pehlivan, "Öğrencilerle birebir yapılan görüşmelerde, sosyal medya mecralarında iddia edildiği gibi herhangi bir mağduriyet veya şikayet konusu bildirilmemiştir. Sosyal medya paylaşımlarından etkilenerek yurdun dışında toplanan öğrencilerimiz, iddiaların asılsız olduğunun anlaşılması üzerine kaldıkları yurtlarına dönmüştür. Konu ile ilgili olarak başlatılan adli ve idari tahkikat süreci devam etmektedir" dedi.

"Provakatif haberlere itibar edilmemelidir"

Yapılan araştırmalar neticesinde, bazı sosyal medya hesaplarında "Mersin KYK Kız Yurdu'nda, bir kız öğrencinin zorla araca bindirilip cinsel saldırıya uğradığı" yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunun anlaşıldığını belirten Pehlivan, "Bu tür sosyal medya paylaşımları yapan hesaplarla ilgili olarak Türk Ceza Kanunun 217/A maddesi kapsamında 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçu kapsamında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatılmıştır. Bu kapsamda, asılsız haber yaptığı ve yaydığı tespit edilen sosyal medya hesapları hakkında gerekli yasal işlemler yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda barınan bütün öğrencilerin, ailelerinin kendilerine emaneti olduğunu dile getiren Pehlivan, "Öğrencilerimizin huzuru ve güvenliği birinci derecede önceliğimizdir. Bu konuda her türlü tedbir alınmış durumdadır ve tavizsiz bir şekilde uygulanmaktadır. Öğrencilerimizi ve halkımızı tedirgin edecek, huzurunu bozacak provakatif haberlere itibar edilmemelidir" dedi.

Açıklamasında Vali Pehlivan'a, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz de eşlik etti. - MERSİN