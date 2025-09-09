Vali Koç: 'Ağrı'da suç oranları düşüyor'

Ağrı Valiliği'nde düzenlenen Asayiş ve Güvenlik Toplantısı'nda Temmuz-Ağustos aylarına ait güvenlik verileri açıklandı.

Ağrı Valisi Mustafa Koç başkanlığında Valilik toplantı salonunda düzenlenen Asayiş ve Güvenlik Toplantısı'nda Temmuz-Ağustos 2025 dönemine ilişkin güvenlik verileri kamuoyuyla paylaşıldı.

Vali Koç, konuşmasının başında İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik saldırıda şehit olan Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ve Polis Memuru Hasan Akın'ı anarak başsağlığı diledi.

Vali Koç, kent genelinde iki ayda terör örgütlerine yönelik 87 operasyon düzenlendiğini, bir teröristin teslim olduğunu ve gözaltına alınan 4 kişiden 2'sinin tutuklandığını açıkladı. Ayrıca FETÖ, DEAŞ ve DHKP-C'ye yönelik operasyonlarda bir kişinin tutuklandığını belirtti.

Kişilere karşı işlenen suçların geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 arttığını söyleyen Koç, 447 olayın yüzde 99'unun aydınlatıldığını aktardı. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 45 oranında düşüş yaşandığını ifade etti. Temmuz ve ağustos aylarında aranması bulunan 163 kişinin yakalandığını bildirdi.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında üç operasyon düzenlendiğini kaydeden Vali Koç, 42 silahın ele geçirildiğini ve 55 kişi hakkında işlem yapıldığını açıkladı. Uyuşturucuyla mücadelede ise 26 operasyon gerçekleştirildiğini, 77 olaya müdahale edildiğini ve 21 kişinin tutuklandığını belirtti. Bu operasyonlarda 193 kilo esrar, 53 kilo metamfetamin, 16 kilo eroin, 1 kilo kokain ve 31 bin 492 sentetik hap ele geçirildi.

Siber suçlarla mücadele kapsamında 151 olayın incelendiğini belirten Koç, bu çalışmalar neticesinde 1 kişinin tutuklandığını söyledi. Göçmen kaçakçılığıyla ilgili iki ayda 35 operasyon yapıldığını, 13 kişinin tutuklandığını ve 22 araca el konulduğunu ifade etti. Hudut birliklerinin çalışmalarıyla 1.635 düzensiz göçmenin ülkeye girişinin engellendiğini, mobil göç noktalarında yapılan denetimlerde ise 91 düzensiz göçmenin tespit edildiğini kaydetti.

Trafikte de yoğun denetimlerin sürdüğünü belirten Vali Koç, temmuz ve ağustos aylarında 54 bin 940 aracın kontrol edildiğini, 6 bin 280 sürücüye işlem yapıldığını söyledi. Son iki ayda 205 trafik kazasının meydana geldiğini, 388 kişinin yaralandığını ve 1 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Vali Mustafa Koç, güvenlik güçlerinin vatandaşların huzuru için gece gündüz görev yaptığını vurgulayarak, mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini söyledi. - AĞRI