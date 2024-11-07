Vali Coşkun, Denizli'nin Ekim ayı asayiş verilerini açıkladı

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun kentin Ekim ayı asayiş verilerini paylaştı. 2023 Ekim ayına oranla mal varlıklarına karşı işlenen suçların yüzde 37,9 azaldığını belirten Vali Coşkun, bu yıl gerçekleşen asayiş olaylarının yüzde 95,6'sının aydınlatıldığını söyledi.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun kentin Ekim ayı asayiş verilerini paylaştı. Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü sorumluluk sahalarında halkın güvenliğini sağlamak ve suçların işlenmesinin önlenmeyi amaçlayan çalışmalar yaptıklarını belirten Vali Coşkun suç riski taşıyan bölgelerde kapsamlı analizler yapıldığını kaydetti. Güvenlik güçlerinin toplumun huzurunu ve kamu düzenini bozabilecek her türlü faaliyeti engellemeye yönelik çalışmaların aralıksız süreceğini ifade eden Vali Coşkun, "Ekim ayı içerisinde polis ve jandarma birimlerimiz toplam 3 bin 197 uygulama görevi icra etti. Uygulamalar sonucunda 238 bin 557 şahsın Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yapılmış, bu şahıslardan 270'inin aranması olduğu tespit edilerek yakalanmıştı. İcra edilen uygulamalarda 15 ruhsatsız tabanca, 10 ruhsatsız tüfek, 17 kurusıkı tabanca, 8 kesici alet ele geçirilmiştir. Haklarında arama kararı bulunan şahısların en kısa sürede yakalanarak adli mercilere teslim edilmesi amacıyla emniyet ve jandarma birimlerimiz gelişmiş teknolojik imkanları etkin bir şekilde kullanarak çalışma yürütmüştür. Titiz ve koordineli çalışmaların neticesinde 5 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 219 şahıs, 5 ile 10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 42 şahıs, 10 ile 20 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 10 şahıs, 20 yıl ce üzeri kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 7 şahıs ve ifadeye yönelik aranan 416 şahıs olmak üzere toplamda 694 şahıs yakalanarak adli işlemleri yapılmıştır" dedi.

"Denizli'de meydana gelen asayiş olaylarının yüzde 95,6'sı aydınlatıldı"

Kentte meydana gelen tüm asayiş olaylarının yüzde 95'6'sının aydınlatıldığını belirten Vali Ömer Faruk Coşkun, "Suç işlemeyi alışkanlık haline getirmiş vatandaşların kullanmış oldukları araçlar, EDS, PTS, KGYS gibi kamera sistemleri ile izlenmiştir. Bu sistemlerin uyarıları doğrultusunda yapılan fiziki takipler ile planlı çalışmalar neticesinde evden hırsızlık, işyerinden hırsızlık, oto hırsızlığı, otodan hırsızlık ve motosiklet hırsızlığı olayları olmak üzere malvarlığına karşı meydana gelen suçlarda 2023 yılı Ekim ayına göre ortalama yüzde 37,9 oranında bir azalma meydana gelmiştir. Olayların yüzde 71'i aydınlatılmış, malvarlığına karşı olaylara karıştığı tespit edilen 379 şahıstan 249' u yakalanmıştır" şeklinde konuştu.

Denizli Ekim ayında 324 zehir taciri yakalandı

Kentteki narkotik suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler veren Vali Coşkun, "İlimizde uyuşturucu madde ticareti yapma, uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma gibi narkotik suçlarına yönelik çalışmalarda 324 şüpheli yakalanmıştır. Yakalanan şahısların yapılan ev, araba ve üst aramalarında 15 bin 189 kullanımlık kağıda emdirilmiş halde sentetik kannabinoid, 5 bin 131adet sentetik ecza hap, bin 966 gram esrar, 320 gram eroin, 2 kilo 6 gram metamfetamin, 10 bin 214 adet ecstasy hap, 3 kilo 719 gram bonzai ele geçirilmiştir. Madde bağımlılığı ile mücadelede farkındalığın arttırılması amacıyla ilimizin farklı bölgelerinde gerçekleştirilen 40 eğitim faaliyetinde 9 bin 98 kişiye ulaşılarak bilgilendirme yapılmıştır" diye konuştu.

Terör örgütü propagandası yapma ve terör örgütüne üye olma suçlarından 7 kişinin yakalandığını açıklayan Vali Coşkun, organize suç olayları, silah, mühimmat, emtia, tarihi eser, tütün mamulleri ve alkollü içki kaçakçılığı, nitelikli dolandırıcılık, parada sahtecilik olaylarına yönelik gerçekleştirilen 20 operasyonda da 144 şüpheli şahsın yakalandığını duyurdu. Ekonomik suçlar ve sahtecilik suçları kapsamında gerçekleştirilen 24 operasyonda 39 şüphelinin yakalandığını belirten Vali Coşkun, 1 göçmen kaçakçılığı olayında 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldığını dile getirdi. Ayrıca kentte yasal kalışı olmadığı tespit edilen 189 yabancı uyruklu şahıs hakkında da sınır dışı işlemi yapıldığı belirtildi.

"46 bin 210 araç sürücüsüne 87 milyon 552 bin 628 TL idari para cezası uygulanmıştır"

Kentte sürücülerin ve yayaların güvenliğini sağlamak, trafik akışını düzenlemek, trafik kazalarını önlemek, trafik kurallarını ihlal edenleri tespit etmek amacıyla polis ve jandarma trafik birimleri tarafından kazaların yoğunlaştığı cadde, sokak, kavşaklarda yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Vali Ömer Faruk Coşkun, "2024 yılı Ekim ayı içerisinde 119 bin 342 aracın trafik kontrol ve denetimleri yapılmıştır. Yapılan denetimler neticesinde 42 bin 292 araç, 3 bin 918 motosiklet olmak üzere toplam 46 bin 210 araç sürücüsüne toplam 87 milyon 552 bin 628 TL idari para cezası uygulanmıştır. Yapılan uygulamalarda ve alkol denetimlerinde 2024 yılı Ekim ayında 664 adet, 2024 yılı 10 aylık dönemde ise 5 bin 653 adet sürücü belgesine ise el konulmuştur. Trafik ihlallerine karşı yapılan denetimlerde 2024 yılı Ekim ayında 2 bin 483 adet, 2024 yılı 10 aylık dönemde ise 16 bin 484 araç trafikten men edilmiştir" dedi. - DENİZLİ