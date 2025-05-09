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Vali Çiftçi, İçişleri Bakanı ile Toplantıya Katıldı

Vali Çiftçi, İçişleri Bakanı ile Toplantıya Katıldı
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığındaki toplantıya Video Konferans Sistemi ile katıldı. Toplantıda jandarma ve emniyet yetkilileri de yer aldı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında Video Konferans Sistemi (VKS) yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

Toplantıda, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Rıza Gündoğdu ile İl Emniyet Müdür Yardımcısı Lütfü Doğan Genç hazır bulundu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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