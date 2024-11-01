Vakaya giden ambulansı böyle engelledi! Pes dedirten olay anbean kamerada

Geçtiğimiz günlerde Antalya'da bir aracın, içinde yenidoğan bir bebeği taşıyan ambulansa yol vermediği görüntüler büyük tepki çekmiş, o sürücü tutuklanmıştı. Benzer bir olay bu kez İstanbul'da yaşandı.

VAKAYA GİDEN AMBULANSA ENGEL OLDU

Olay, önceki gün Küçükçekmece, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre vakaya giden ambulansa sokak üzerinde ilerleyen bir otomobilin sürücüsü yol vermedi. Ambulansın siren çalmasına rağmen otomobil sürücüsünün yol vermemesi üzerine, ambulans şoförü yolunu değiştirdi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.