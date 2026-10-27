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Uzunköprü'de 3 ayrı noktada 23 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör tutuklandı

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Uzunköprü'de 3 ayrı noktada 23 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör tutuklandı
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde üç ayrı noktada düzenlenen çalışmalarda 23 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 1 şüpheli tutuklandı; yakalananların Edirne Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği bildirildi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde düzensiz göçle mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda, farklı uyruklardan 23 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 1 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uzunköprü'de üç ayrı noktada düzenlenen çalışmalarda 23 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 1 şüpheli tutuklandı.

Araçta 7 düzensiz göçmen yakalandı

Uzunköprü ilçesine bağlı Çalıköy köyü yolu üzerinde 24 Ekim 2026 tarihinde saat 00.45 sıralarında önleyici kolluk faaliyeti gerçekleştiren ekipler, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan kontrollerde, sürücü M.A. ile Afganistan uyruklu 2 ve Etiyopya uyruklu 5 olmak üzere toplam 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Araç sürücüsüne, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında 34 bin 442 TL idari para cezası uygulandı. Göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla adli işlem başlatılan M.A., Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

İki ayrı noktada 16 göçmen daha yakalandı

Uzunköprü ilçesine bağlı Gemici köyü sınırları içerisinde 24 Ekim günü saat 14.10 sıralarında gerçekleştirilen çalışmada, Somali uyruklu 6 ve Fas uyruklu 2 olmak üzere 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Hamitli köyü sınırları içerisinde ise 25 Ekim günü saat 02.05 sıralarında yapılan önleyici kolluk devriyesi sırasında Filistin uyruklu 6, Fas uyruklu 1 ve Afganistan uyruklu 1 olmak üzere 8 düzensiz göçmen daha tespit edildi.Yakalanan düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından Edirne Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği bildirildi.

Organizatör tutuklandı

Göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla adliyeye sevk edilen M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin Edirne L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edileceği öğrenildi.

Üç ayrı olayda toplam 23 düzensiz göçmen yakalanırken, olaylarla ilgili işlemler başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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