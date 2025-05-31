Uzungöl'de Suya Düşen 9 Yaşındaki Çocuğun Cansız Bedeni Bulundu

Uzungöl'de Suya Düşen 9 Yaşındaki Çocuğun Cansız Bedeni Bulundu
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Trabzon'un Uzungöl bölgesinde Haldizen Deresi'ne düşen 9 yaşındaki Suudi Arabistan uyruklu Faisal Ramzi Alshaikh'in cansız bedeni, 6 gün süren arama çalışmalarının ardından bulundu. Olay sırasında baba çocuğunu kurtarmaya çalışsa da başarısız oldu.

Trabzon'un Çaykara ilçesinin turizm merkezi Uzungöl'de bulunan Haldizen Deresi'ne 26 Mayıs günü su içmek isterken düşen Suudi Arabistan uyruklu 9 yaşındaki Faisal Ramzi Alshaikh'unun cansız bedeni 6. gününde bulundu.

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl bölgesine ailesi ile gezmeye giden Suudi Arabistan uyruklu Faisal Ramzi Alshaikh (9), 6 gün önce Haldizen Deresi'nin kenarından su içmeye çalıştığı sırada dengesini kaybederek suya düştü. Olayı fark eden baba Abdülgani Ramzi Alshaikh, paniğe kapılarak çocuğunu kurtarmak için suya atladı. Ancak derenin debisinin yüksek ve akıntının güçlü olması nedeniyle zor anlar yaşayan baba güçlükle kıyıya çıkmayı başardı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, 112 sağlık ekipleri, AFAD, AKUT, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Dalgıç Timi ekipleri sevk edildi. 6 gün önce başlayan arama çalışmaları sonucunda Alshaikh'nin cansız bedenine dereye düştüğü yetin 1 buçuk kilometre aşağısında suyun içerisinde ulaşıldı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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