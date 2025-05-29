Uzungöl'de Suya Düşen 9 Yaşındaki Çocuğu Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Uzungöl'de Suya Düşen 9 Yaşındaki Çocuğu Arama Çalışmaları Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'de su içmek isterken Haldizen Deresi'ne düşen 9 yaşındaki Suudi Arabistan uyruklu çocuk için arama çalışmaları 4. günde de sürüyor. Ekipler 4 kilometrelik alanı taramış olmasına rağmen henüz bir sonuç alınamadı.

Trabzon'un Çaykara ilçesinin turizm merkezi Uzungöl'de su içmek isterken Haldizen Deresi'ne düşen Suudi Arabistan uyruklu 9 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları 4. gününde de sürüyor. Arama çalışmalarında 4 kilometrelik alanın taranmasına rağmen henüz bir ize ulaşılamadı.

26 Mayıs günü Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl bölgesine ailesi ile gezmeye giden Suudi Arabistan uyruklu Faisal Ramzi Alshaikh (9), Haldizen Deresi'nin kenarından su içmeye çalıştığı sırada dengesini kaybederek suya düştü. Olayı fark eden baba, paniğe kapılarak çocuğunu kurtarmak için suya atladı. Ancak derenin debisinin yüksek ve akıntının güçlü olması nedeniyle zor anlar yaşayan baba güçlükle kıyıya çıkmayı başardı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, 112 sağlık ekipleri, AFAD, AKUT, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Dalgıç Timi ekipleri sevk edildi. 4 gün önce başlayan arama çalışmalarında şu ana kadar sonuç alınamazken, 103 kişilik ekiple arama ve tarama faaliyeti sürüyor.

Haldizen Deresi üzerindeki şelaleler bölgesinde süren çalışmalar ile ilgili bilgi veren Çaykara Kaymakamı Ali Sapmaz, "Derin bir üzüntü içerisindeyiz. 26 Mayıs günü Suudi Arabistan vatandaşı Faisal Ramzi Alshaikh isimli evladımızın suya kapılması suretiyle olay meydana geliyor. Ailenin ilk anlatımına göre baba ile birlikte dereye inmek suretiyle olay başlıyor ve sonrasında baba belli bir süre birlikte sürükleniyor. Evladımız babadan ayrılmak suretiyle kayboluyor. İlk günden itibaren ailenin yanında olduk. Gerek kolluk kuvvetlerimiz, gerek AFAD, UMKE ekiplerimiz ve gönüllü kuruluşlarımız arama faaliyetlerine başladık. Bugün itibarıyla yaklaşık 4 kilometrelik alanda ayrıntılı arama ve tarama faaliyeti oldu. Sonrasında bugün Şelaleler bölgesi olarak adlandırdığımız iki tane göletimizin boşaltılması suretiyle gölette tarama faaliyetimiz devam edecek. İnşallah en kısa sürede evladımızı bulmayı ümit ediyoruz. Yaklaşık 103 kişi ile faaliyetimiz sürüyor. 15 aracımız, 3 iş makinemiz, 3 botumuz, 3 tane mobil baz istasyonumuz ve bir tane de sonarımız ile beraber arama faaliyetimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'nin milli yıldızları resti çekti! Mourinho varsa biz yokuz

Fenerbahçe'nin milli yıldızları resti çekti! Mourinho varsa biz yokuz
Altın fiyatları ABD'den gelen gümrük tarife kararının ardından çok sert düştü

Piyasa fena sarsıldı! Kimse bu kadarını beklemiyordu
Kaplıcada uyuyakalan genç hayatını kaybetti

Kaplıcada dehşet! Arkadaşları uyanınca korkunç manzarayla karşılaştı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Rüşvetten tutuklanan icra müdürü ve katip, başkalarını suçladı

Utandıran suçtan tutuklanan icra müdürü ve katip, başkalarını suçladı
Engelli kızının nişanlısıyla kaçan anne ile damat adayına hapis cezası

Mide bulandıran yasak aşk skandalının aktörlerine ilk ceza
Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu

Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu
Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye astronomik teklif

Fenerbahçe'den De Bruyne'ye astronomik teklif
Yeni para birimi geliyor! 'Eko' için çalışmalar yoğunlaştı

Çalışmalar hızlandı! Yeni bir para birimi geliyor
Anne olmak için gün sayıyor! Bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Anne olmak için gün sayıyor! Bebeğinin cinsiyeti belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.