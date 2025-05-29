Uzungöl'de Suya Düşen 9 Yaşındaki Çocuğu Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Trabzon'un Çaykara ilçesinin turizm merkezi Uzungöl'de su içmek isterken Haldizen Deresi'ne düşen Suudi Arabistan uyruklu 9 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları 4. gününde de sürüyor. Arama çalışmalarında 4 kilometrelik alanın taranmasına rağmen henüz bir ize ulaşılamadı.

26 Mayıs günü Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl bölgesine ailesi ile gezmeye giden Suudi Arabistan uyruklu Faisal Ramzi Alshaikh (9), Haldizen Deresi'nin kenarından su içmeye çalıştığı sırada dengesini kaybederek suya düştü. Olayı fark eden baba, paniğe kapılarak çocuğunu kurtarmak için suya atladı. Ancak derenin debisinin yüksek ve akıntının güçlü olması nedeniyle zor anlar yaşayan baba güçlükle kıyıya çıkmayı başardı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, 112 sağlık ekipleri, AFAD, AKUT, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Dalgıç Timi ekipleri sevk edildi. 4 gün önce başlayan arama çalışmalarında şu ana kadar sonuç alınamazken, 103 kişilik ekiple arama ve tarama faaliyeti sürüyor.

Haldizen Deresi üzerindeki şelaleler bölgesinde süren çalışmalar ile ilgili bilgi veren Çaykara Kaymakamı Ali Sapmaz, "Derin bir üzüntü içerisindeyiz. 26 Mayıs günü Suudi Arabistan vatandaşı Faisal Ramzi Alshaikh isimli evladımızın suya kapılması suretiyle olay meydana geliyor. Ailenin ilk anlatımına göre baba ile birlikte dereye inmek suretiyle olay başlıyor ve sonrasında baba belli bir süre birlikte sürükleniyor. Evladımız babadan ayrılmak suretiyle kayboluyor. İlk günden itibaren ailenin yanında olduk. Gerek kolluk kuvvetlerimiz, gerek AFAD, UMKE ekiplerimiz ve gönüllü kuruluşlarımız arama faaliyetlerine başladık. Bugün itibarıyla yaklaşık 4 kilometrelik alanda ayrıntılı arama ve tarama faaliyeti oldu. Sonrasında bugün Şelaleler bölgesi olarak adlandırdığımız iki tane göletimizin boşaltılması suretiyle gölette tarama faaliyetimiz devam edecek. İnşallah en kısa sürede evladımızı bulmayı ümit ediyoruz. Yaklaşık 103 kişi ile faaliyetimiz sürüyor. 15 aracımız, 3 iş makinemiz, 3 botumuz, 3 tane mobil baz istasyonumuz ve bir tane de sonarımız ile beraber arama faaliyetimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı. - TRABZON