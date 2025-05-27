Uzungöl'de 9 Yaşındaki Suudi Çocuğun Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Uzungöl'de 9 Yaşındaki Suudi Çocuğun Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'de su içmek için Haldizen Deresi'ne yaklaşan 9 yaşındaki Suudi çocuğun kaybolması üzerine başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Karşıya geçmeye çalışan babası zor anlar yaşadı.

Trabzon'un Çaykara ilçesinin turizm merkezi Uzungöl'de bulunan Haldizen Deresi'ne su içmek isterken düşen Suudi Arabistan uyruklu Faisal Ramzi Alshaikh'u (9) arama çalışmaları sürüyor.

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl bölgesine ailesi ile gezmeye giden Suudi Arabistan uyruklu Faisal Ramzi Alshaikh (9), Haldizen Deresi'nin kenarından su içmeye çalıştığı sırada dengesini kaybederek suya düştü. Olayı fark eden baba, paniğe kapılarak çocuğunu kurtarmak için suya atladı. Ancak derenin debisinin yüksek ve akıntının güçlü olması nedeniyle zor anlar yaşayan baba güçlükle kıyıya çıkmayı başardı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, 112 sağlık ekipleri, AFAD, AKUT, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Dalgıç Timi ekipleri sevk edildi.

Dün öğle saatlerinden itibaren başlayan arama çalışmalarında sonuç alınamadı. Eriyen kar suları nedeniyle su debisinin yüksek olması çalışmaları güçleştirirken, yaklaşık 100 kişilik ekibin Haldizen Deresi'nin yanı sıra Uzungöl'de de 9 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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