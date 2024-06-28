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Öğretmen eşini öldüren uzman çavuş, polislerle çatışıp yaralı olarak kaçtı

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Adana'da bir uzman çavuş, öğretmen eşi ve kayınbiraderini vurarak ağır yaraladı. Olayın ardından polis ile çatışmaya giren şüpheli, yaralı halde kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini ve diğer yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Adana'da bir kadının öldüğü 3 kişinin yaralandığı olayın uzman çavuş koca tarafından gerçekleştirildiği kadının ise öğretmen olduğu ortaya çıktı. Olayı gerçekleştiren uzman çavuş polis tarafından vurulurken yaralı halde kaçtı.

TARTIŞMAYA BAŞLADILAR

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesi'nde öğlen saatlerinde bir kadın öldürülmüş, 3 kişi ise yaralanmıştı. Cinayetin detayları ortaya çıktı. Mardin'de öğretmen olarak görev yapan Hatice Çelik, yine Mardin'de Uzman Çavuş olarak görev yapan kocası Gökhan Ç. ve Hatice Çelik'in kardeşi Murat Akdöker ile birlikte araçla Güney Kuşak Bulvarına geldikleri sırada şahısların arasında tartışma çıktı.

Öğretmen eşini öldüren uzman çavuş, polislerle çatışıp yaralı olarak kaçtı

"UZMAN ÇAVUŞ PEŞLERİNDEN GİDEREK VURDU"

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gökhan Ç. silah çekti. Silahı gören Hatice Çelik kaçarken Murat Akdöker arabadan içinde eniştesi tarafından vuruldu. Gökhan Ç. kaçan eşinin arkasından ateş etti. Bu sırada yoldan geçen iki kişi de vuruldu. Olayı görenler ise polise haber verdi. Bu sırada Gökhan Ç. genç kadını da vurdu.

"POLİSLERLE ÇATIŞTI, YARALI OLARAK KAÇTI"

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler ile Gökhan Ç. arasında çatışma çıktı. Vurulan şüpheli yaralı halde kaçtı. Bu arada genç kadın hayatını kaybederken diğer yaralılar hastaneye kaldırıldı. Çıkan çatışma sırasında polis aracına da 1 mermi isabet etti. Polis her yerde şüpheliyi arıyor. Genç kadının daha önce Gökhan Ç. hakkında şikayetçi olup uzaklaştırma aldırdığı da öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adana Suç 3.Sayfa Haberler

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Yorumlar (28)

Mantar Baba8:

Kimse yanlış anlamasın , kusura da bakamsın ama ben babayım. 1 kızım var. Kızımı Silahlı mermurlara vermeyeceğim. Şu birkaç aydır silahlı memurların Ailesini katlettiğini görüyoruz. Bu bir algı değil, sadece sitemimdir.

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sinan çayırcı:

Verme abim sanki silahlı memurlardan başka hiç kimse silaha ulaşamıyor .

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Güven önemlş:

aynı görüşteyim, silahı eve getiren tehlikeli, çünkü kızlar artık hakkını savunuyor erkekler silaha sarılıyor

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Güven önemlş:

bu emanet silahlar çok can almaya başladı buna bir tedbir alınmalı. devlet o silahı eşinizi ve eşinizin ailesini öldürün diye vermiyor.

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Harbi Vatandaş:

Mert Kafkas Sahin: Akıl ne yazıkki herkeste olmuyor tıpkı sizde olmadığı gibi sen kızını silahsız birine vereceğim diyeceğine kızına eşinle iyi geçin çenene sahip çık sevgini saygını eksik etme birbirinize güvenin her konuda aynı fikirde olmanız mümkün değil ama anlayışlı ol huzursuzluk çıkarma diyerek nasihatlarda bulunman daha doğru olurdu sanki silah bulmak çok zor yada bir insanın canına kasdetmek yanlızca silahla oluyormuş gibi konuşuyorsun eğer kızında senin gibiyse geçmiş olsun.

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Bülent Kibar:

Silahlı memurlardan kızınıza teklif var mı?

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Muzaffer Akın:

Asker polis olmazsa yapamicakmi kadınlarda saygı kalmadı erkeği gereksiz çok tahrik ediyorlar dırdır virdir cabası kadın çenesini erkek öfkesini tutacak saygı anlayış karşılıklı olmalı

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Mehmet Kılıç:

büyük konusma sonra gider teroristtin birine denk gelir

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Güven önemlş:

uzman çavuş, sözleşmeli er, çok iyi eğitimden geçirilmeli, kpss tarzı sınavlardan geçmeli , asker çok önemli ve yüce bir görevdir.

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Onder Yildiz:

Personel bulamazlar bu seferde

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