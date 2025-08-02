Üzerine ağaç devrilen belediye otobüsünde can pazarı

Üzerine ağaç devrilen belediye otobüsünde can pazarı
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Üzerine ağaç devrilen belediye otobüsünde can pazarı
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Denizli'de etkili olan sağanak yağış hayatı adeta felç etti. Pamukkale ilçesinde durağa yanaşan bir belediye otobüsünün üstüne ağaç devrildi. Büyük panik yaşayan otobüsün içindeki vatandaşlar kendilerini dışarıya zor attı.

Denizli'de saat 17.00 sıralarında etkili olan yağış kentte hayatı adeta felç etti.

EV VE İŞ YERLERİ SULAR ALTINDA KALDI

Sağanak yağış ile birlikte Merkezefendi ve Pamukkale ilçe merkezleri ile bu ilçelere bağlı kırsal mahallerde su baskınları yaşandı. Birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı.

OTOBÜSÜN ÜZERİNE AĞAÇ DEVRİLDİ, FACİADAN DÖNÜLDÜ

Fırtınadan dolayı bazı noktalarda ağaçlar devrildi. Pamukkale ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki bir durakta duran belediye otobüsünün üzerine ağaç düştü.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Otobüsün içinde panik yaşayan vatandaşlar kendilerini dışarıya attı. Olay sonucunda herhangi bir yaralanma durumu meydana gelmezken, otobüste hafif maddi hasar oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
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