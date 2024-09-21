Uyuşturucu ve Silah ile Yakalanan Şüphelilere Tutuklama

Mersin'in Anamur ilçesinde dur ihtarına uymayarak araçla kaçmaya çalışan şüpheliler, otomobile ateş edilerek durduruldu. Uyuşturucu maddeler ve tabanca ele geçirilen araçta yakalanan şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü İlçe Emniyet narkotik ve asayiş ekipleri, içinde uyuşturucu madde ile silah olacağı bilgisi olan bir aracı durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan araç lastiklerine ateş açılarak durduruldu. Araçta bulunan 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerin yaptığı aramada otomobilin motor kaputunun altında akünün üst kısmında 112 adet sentetik ecza, 2 adet sentetik kannabinoid emdirilen sigara filtresi, 1 adet esrar öğütme aparatı, 1 adet tabanca, 9 adet fişek, 1 adet bıçak ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 19 bin 850 TL ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınan şüphelilerden 2'si serbest kalırken, diğer 2 şahıs adliyeye sevk edildi. Uyuşturucu madde ticareti yapma, resmi belgede sahtecilik ve 6136 silahlı kanununa muhalefet ile görevli memura mukavemet suçlarından mahkemeye çıkartılan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MERSİN