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Uyuşturucu Ticaretinden Hapis Cezası Bulunan Şahıs Adana'da Yakalandı

Uyuşturucu Ticaretinden Hapis Cezası Bulunan Şahıs Adana'da Yakalandı
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Adana'da, uyuşturucu ticaretinden 21 yıl 2 ay 2 gün hapis cezası bulunan Şahin K., evinde sahte kimlikle yakalandı. Ekipler, şahsın evinde yaptıkları aramada uyuşturucu madde ele geçirdi.

Adana'da uyuşturucu ticaretinden 21 yıl 2 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, evinde sahte kimlikle yakalandı. Hükümlünün evindeki buzdolabından uyuşturucu madde çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinden 21 yıl 2 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Şahin K.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu Şahin K. evinde yakalandı. Evde yapılan aramada sahte sahte kimlik ile buzdolabında 462 gram bonzai ve 8,64 gram bonzai ham maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Şahin K. cezaevine teslim edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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