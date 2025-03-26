Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma ile hakkında 12 yıl 16 ay 26 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele birimince Burhaniye ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma" suçundan 12 yıl 16 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı. Şahıs, adli işlemler için ilgili makamlara sevk edildi. Balıkesir Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadeleye aralıksız olarak devam ettiğini bildirdi. - BALIKESİR