Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Kırşehir'de Yakalandı

Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Kırşehir'de Yakalandı
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Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma ve Sağlama' suçundan kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası bulunan I.T.'yi düzenledikleri operasyonla yakaladı. Şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma ve Sağlama' suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kırşehir Jandarma Komutanlığı Asayiş Timlerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede yapılan çalışma sonucunda; hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan I.T. isimli şahsın saklandığı yer tespit edildi. İ.T.; jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla saklandığı adreste yakalandı. Gözaltına alınan I.T., işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Kırşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Yetkililer, vatandaşların huzur ve güvenliği için operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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