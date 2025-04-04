Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Efeler'de Yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu suçundan aranan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timleri ve Merkez Karakol Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Özendirme" suçlarından aranan ve hakkında 5 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.S. isimli şüpheli Efeler ilçesinde yapılan fiziki takip sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN