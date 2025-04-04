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Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Efeler'de Yakalandı

Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Efeler'de Yakalandı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu uyuşturucu suçundan aranan T.S. isimli şahıs yakalandı. Şahıs, 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası ile aranan bir suçlu olarak gözaltına alındı ve tutuklandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu suçundan aranan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timleri ve Merkez Karakol Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Özendirme" suçlarından aranan ve hakkında 5 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.S. isimli şüpheli Efeler ilçesinde yapılan fiziki takip sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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