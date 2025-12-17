Haberler

Spiker Ela Rumeysa Cebeci tutuklandı

Güncelleme:
Uyuşturucu soruşturmasında test sonuçları pozitif çıkan ünlü spiker Ela Rumeysa Cebeci, savcılıktaki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak suçundan tutuklandı.

  • Spiker Ela Rümeysa Cebeci, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan uyuşturucu testinde saçında esrar, sentetik uyuşturucu, kokain ve metabolitleri tespit edildi.
  • Ela Rümeysa Cebeci, uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak suçundan Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu soruşturması kapsamında spikerler Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu da gözaltına alındı, Meltem Acet'in test sonuçları negatif çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturması kapsamında, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan uyuşturucu testi pozitif çıkan spiker Ela Rümeysa Cebeci ifade için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Savcılıktaki İfade işlemleri tamamlanan Cebeci çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ELA RUMEYSA CEBECİ SAVCILIKTA İFADE VERDİ

Uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan spiker Ela Rümeysa Cebeci ifade için adliyeye geldi. Saçından alınan örnekte Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede uyuşturucu madde tespit edilen Cebeci savcılığa ifade verdi.

TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen spiker Ela Rümeysa Cebeci, çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak suçundan tutuklandı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca Uyuşturucu Madde temin etme, kullanımını kolaylaştırma ve kullanma suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Ela Rümeysa Cebeci hakkındaki ek deliller doğrultusunda bugün alınan savunması akabinde üzerine atılı uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Mehmet Akif Ersoy ile birlikte üç kişinin daha İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındığı, Ersoy'un bu sürecin ardından TMSF tarafından Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinden alındığı açıklanmıştı. Mehmet Akif Ersoy, çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkân sağlamak", "çevresindeki kadınları cinsel ilişkiye sokarak sektörel ve maddi menfaat sağlamak" ve "örgüt kurmak ve yönetmek" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

ÜNLÜ SPİKERLER DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde spikerler Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu'nun da aynı soruşturma kapsamında gözaltına alındığı, adliyedeki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildilmişlerdi.

ELA RUMEYSA CEBECİ'NİN KANINDA ESRAR VE KOKAİNE RASTLANMIŞTI

Spiker Ela Rumeysa Cebeci'nin saçından alınan örneklerde 'Esrar ile sentetik uyuşturucu, kokain ve metabolitleri' maddeleri bulunmuştu. Cebeci'nin kanından alınan örneklerde ise uyuşturucu madde içeren bulgu bulunmadığı öğrenilmişti. Spiker Meltem Acet'in ise test sonuçları negatif çıkmıştı.

Yorumlar (14)

Haber YorumlarıVatanperver adam:

bu kadini teshircilikten de tutuklamak lazim haber sunmaktan ote krndini sunuyor

Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

Gardiyanlar bayram etti :)

Haber YorumlarıBandorma:

:)

Haber YorumlarıRIZGAR:

Çok iyi olmuş beden işçisine beter ol. Vücudunu gardiyanlara sunarsın pislik.

Haber YorumlarıSuat Görgülü:

savcının yanına girmeden dekolteli giysende işe yaramadı

Haber YorumlarıDevran Demir:

ski tuttu yani bravo

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

