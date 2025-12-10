Haberler

Mehmet Akif Ersoy, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi

Güncelleme:
'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından görevinden alınan Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi. Ersoy hakkında tutuklama istendiği öğrenildi.

  • Mehmet Akif Ersoy, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra mahkemeye sevk edildi.
  • Mehmet Akif Ersoy hakkında tutuklama istemi bulunuyor.
  • Soruşturmada toplam 8 şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından görevinden alınan Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi.

MEHMET AKİF ERSOY UYUŞTURUCU SORUŞTURMASINDA GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamımda 8 şüpheli hakkında 'Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak', 'Kabul etmek veya Bulundurmak' ya da 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' suçlarından gözaltı kararı verildi. Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'unda aralarında bulunduğu şüpheliler dün akşam saatlerinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

TUTUKLAMA İSTEMİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan şüpheliler Mehmet Akif Ersoy, Ufuk Tetik, Elif Kılınç, Mahmut Göde, Mustafa Manaz, Gizem Aybaktı, Ebru Gülan ve Buse Öztay, Adli Tıp Kurumu'ndaki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Mehmet Akif Ersoy hakkında tutuklama istendiği öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor...

Turan Yiğittekin
Haberler.com / 3-sayfa
Haberler.com
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıOrhan Göksel:

sinsi sinsi neler çevirmiş harem kurmuş herif

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
