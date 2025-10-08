Haberler

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Dilan Polat'tan, serbest kalır kalmaz paylaşım geldi

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Dilan Polat'tan, serbest kalır kalmaz paylaşım geldi
İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılan ünlü isimler arasında yer alan Dilan Polat'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Polat, paylaşımında Selda Bağcan'ın seslendirdiği "Adaletin Bu Mu Dünya" şarkısı eşliğinde, kan örneği için götürüldüğü Adli Tıp Kurumu'nun fotoğrafına yer verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma başlatılan ve kamuoyunca tanınan kişilere yönelik jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.

ÜNLÜ İSİMLERE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Operasyonda, Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci ve Mert Yazıcıoğlu, ifadeleri ve kan örneklerinin alınması için ekiplerce İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

SERBEST BIRAKILDILAR

Ünlü isimler, ilk önce kan örneklerinin alınması için jandarma ekipleri eşliğinde Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Kan örnekleri alındıktan sonra yeniden İl Jandarma Komutanlığı'na geri götürülen ünlü isimler, buradan da Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından tekrar İstanbul İl Jandarma Komutanlığına getirilen ünlü isimler, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ise serbest bırakıldı.

DİLAN POLAT'TAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Gözaltına alınan isimlerden Dilan Polat, serbest bırakıldıktan sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile dikkat çekti. Polat, paylaşımında Türk halk müziğinin usta isimlerinden Selda Bağcan'ın seslendirdiği "Adaletin Bu Mu Dünya" şarkısı eşliğinde, kan örneği için götürüldüğü Adli Tıp Kurumu'nun fotoğrafına yer verdi.

