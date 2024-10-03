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Uyuşturucu Operasyonunda 67 Şüpheli Gözaltında

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Bursa Narkotik polisi, Bursa, İstanbul, Yalova, Eskişehir ve Mersin'de eş zamanlı düzenlenen büyük uyuşturucu operasyonunda 67 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon sırasında yüklü miktarda uyuşturucu madde, para ve silah ele geçirildi.

Uyuşturucudan elde ettikleri paraları aklayamadan yakalandılar

Gece görüşlü helikopter torbacıları tavşan gibi avladı

Doğalgaz bacalarından bile uyuşturucu çıktı

BURSA - Bursa Narkotik polisi tarafından Bursa, İstanbul, Yalova, Eskişehir ve Mersin'de eş zamanlı olarak yapılan uyuşturucu operasyonlarında uyuşturucu ticareti yapıp bu yolla gelir elde ettikleri belirlenen 67 şüpheli gözaltına alındı. Şafak vakti Özel Harekat ve Çevik Kuvvettinde dahil olduğu bin 500 polisli operasyon aksiyon filmleri aratmadı. Kaçan torbacıları evlerin çatılarında kovalayan ekiplere operasyona katılan gece görüşlü helikopterde destek verdi. Gece görüşlü helikopter ve termal kameralı dronun tespit edip koordinatını verdiği torbacılar tek tek yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda doğalgaz borularının içerisine, kombiye, ayakkabı içlerine saklanmış uyuşturucu maddeleri narkotik köpekleri tek tek buldu.

Edinilen bilgiye göre Bursa İl Emniyeti Narkotik Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bursa'nın Meydancık ve Beyazıt Mahalleleri ile buradaki uyuşturucu satıcısı kişilerle bağlantılı İstanbul, Yalova, Eskişehir ve Mersin'de tespit edilen şüpheli kişilerin evlerine ve iş yerlerine şafak vakti eş zamanlı olarak uyuşturucu baskını düzenledi.

Özel Harekat, Çevik Kuvvet, eğitimli 8 narkotik köpeği dahil olmak üzere bin 500 polisin katıldığı operasyonun startını İl Emniyet Müdürü Akın Zaimoğlu verdi. Ekipleri ayağınıza taş değmesin diye dua ederek uğurlayan Zaimoğlu, tek bir torbacı bile kalmayana dek mücadelelerinin devam edeceğini söyledi.

Tepe ışıklarıyla Narkotik yazan ekip araçlarının çıkış görüntüsü görsel şölen oluşturdu. Hava ağarmadan belirlenen tüm adreslere baskın yapan ekipler belirlenen evlerin kapılarını koç başlarıyla kırıp daha önceden kimlikleri belirlenmiş şüpheli şahısları tek tek gözaltına aldı. Narkotik köpeklerininde yaptığı aramalarda evlerdeki kombilerin içerisine, kombi borularına, ayakkabı içlerine saklanan yüklü miktarda uyuşturucu madde, para ile tabanca ve mermilere el konuldu. Yapılan aramalarda 23 kilo 600 gram Metamfetamin, 18 kilo 840 gram Sentetik Kannabinoid(Bonzai), 11 kilo 300 gram Esrar, 157 gram Bonzai hammaddesi 15 gram Kokain, 28 adet sentetik ecza hap, 2 adet hassas terazi, 143 bin 930 TL nakit para, 6 adet ruhsatsız tabanca, 203 adet fişek, 3 adet ruhsatsız tüfek, 83 adet kartuş, 1 adet ateş fitilli el yapımı patlayıcı madde ele geçirildi.

Ayrıca Uyuşturucu Madde İmalatı ve Ticareti Suçu kapsamında "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama Suçuna" yönelik şüpheli şahısların suçtan elde ederek akladıkları tespit edilen 4 milyon 500 bin TL değerinde olduğu değerlendirilen; 2 adet arsa, 3 adet araç, 258 bin TL Paraya el konuldu.

Eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda gözaltına alınan 67 kişi emniyet müdürlüğüne götürüldü. Yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevkedilecekleri öğrenildi.

Uyuşturucu Operasyonunda 67 Şüpheli Gözaltında
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN AYDIN - 3.Sayfa

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