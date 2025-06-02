Uyuşturucu Operasyonu: Villada Kenevir Bahçesi Kurmuşlar

Uyuşturucu Operasyonu: Villada Kenevir Bahçesi Kurmuşlar
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İzmir'in Aliağa ve Menemen ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında, bir villada 212 kök kenevir bitkisi ve 9 kilo 350 gram esrar ele geçirilerek 3 kişi gözaltına alındı.

Villayı kenevir bahçesine çevirmişler

İZMİR - İzmir'in Aliağa ve Menemen ilçelerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik iki ayrı operasyon düzenlendi. Kenevir bahçesine dönüştüren bir villada 212 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, baskınlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan zehir tacirleri tarafından bir villada uyuşturucu madde yetiştirildiği bilgisinin edinilmesi üzerine Aliağa ve Menemen Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından operasyon düzenlendi. Aliağa ve Menemen ilçelerinde bulunan iki farklı adreste yapılan aramada, 212 kök kenevir bitkisi ve 9 kilo 350 gram esrar ele geçirildi. Villanın odalarını kenevir bahçesine dönüştüren 3 kişi yakalandı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan ve isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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