Uyuşturucu operasyonu sonrası Feyza Altun hakkında çarpıcı yorum

Bu hafta Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker, "Magazin Bahane" programında Türkiye gündemine oturan yasaklı madde operasyonunu tüm detaylarıyla ele aldı. Sabah saatlerinde gerçekleşen operasyonda 30'dan fazla ünlü isim ifadeye çağrıldı. Aralarında İrem Derici, Feyza Altun, Hadise, Kaan Yıldırım, Demet Evgar, Berrak Tüzünataç, Dilan ve Engin Polat gibi tanınmış isimlerin de bulunduğu sürecin perde arkası canlı yayında değerlendirildi.

Programa konuk olan Avukat Sedef Selçuk, operasyonun hukuki boyutunu kapsamlı şekilde anlattı. Selçuk, uyarıcı madde kullanımı ve özendirme suçları, delil toplama süreçleri, kişisel haklar, mahremiyetin korunması, gözaltı ve tutuklama prosedürleri gibi konularda izleyicilere detaylı bilgiler verdi.

Selçuk açıklamasında, "Burada uyarıcı madde kullanımı ve alenen özendirme suçlaması söz konusu. Şu anda soruşturma aşamasında. Kişiler idrar ve kan testine yönlendirildi. Bu testlerde uyarıcı maddeye rastlanırsa, Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesi uyarınca 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası gündeme gelebilir." ifadelerini kullandı.

PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ MÜMKÜN MÜ?

Gökay Kalaycıoğlu'nun "Sonuçta bu cezalar paraya çevrilebilir mi?" sorusuna Selçuk şu yanıtı verdi: "Genellikle bu tür davalar hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararıyla sonuçlanır. Yani hapis cezası ertelenebilir, ancak bu genelde iki yıldan az cezalarda uygulanır."

FEYZA ALTUN'UN MESLEKTEN MEN EDİLME DURUMU VAR MI?

Kalaycıoğlu ayrıca, sanıklar arasında yer alan Feyza Altun'un hukukçu kimliğiyle dikkat çektiğini belirterek, "Meslekten men edilme durumu olur mu?" sorusunu yöneltti. Selçuk bu soruya şu yanıtı verdi: Meslekten men edilmez. Ancak tabii mesleğin kurallarına uymadığı için bir disiplin soruşturması geçirebilir. Bir uyarı kınama ve yine meslekten kısmı ihraç, yani 3 yıl süreli ihraç cezaları da gündeme gelebilirsin. Tabii bunları çok üzülerek yorumluyorum.