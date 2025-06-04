Uyuşturucu Operasyonu: Konya'dan Aksaray'a Uyuşturucu Getiren Şahıs Yakalandı

Uyuşturucu Operasyonu: Konya'dan Aksaray'a Uyuşturucu Getiren Şahıs Yakalandı
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Aksaray'da jandarma, Konya'dan uyuşturucu getirdiği belirlenen H.M. isimli şahsı düzenlediği operasyonla yakaladı. Evinde yapılan aramada 612 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya'dan getirdi Aksaray'da operasyonla yakalandı

AKSARAY - Aksaray'da jandarmanın düzenlediği operasyonda evinde sentetik ecza uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon, Aksaray merkezde bir eve yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şahsın Konya'dan Aksaray'a uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı. Bilgiler doğrultusunda Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma KOM ekipleri kimliğini belirlediği şahsı takibe aldı. Teknik ve fiziksel olarak yapılan takipte şahsın Aksaray'a gelişinden ikametine kadar izleyen jandarma, H.M. isimli şüphelinin eve girmesiyle operasyon için düğmeye bastı. Gerçekleştirilen operasyonda şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 612 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN - 3.Sayfa
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