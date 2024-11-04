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Uyuşturucu illeti sokaklarda kol geziyor! Görüntülerin tamamı aynı kentimizde çekildi

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Antalya'da çeşitli mahallelerde uyuşturucu madde kullandığı düşünülen şahısların kendilerinden geçmiş haldeki görüntüleri izleyenleri kahretti.

Son dönemlerde yapılan operasyonlara rağmen önüne bir türlü geçilemeyen uyuşturucu illeti Antalya'yı deyim yerindeyse esir aldı. Kentin farklı mahallelerinde çekilen görüntülerde uyuşturucu madde kullandığı tahmin edilen şahısların kendilerinden geçmiş halde oldukları görüldü.

Uyuşturucu illeti sokaklarda kol geziyor! Görüntülerin tamamı aynı kentimizde çekildi
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

yargı paketi yargı paketi diye diye ülkenin geldiği hal, sizin yargı paketiniz batsın

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Haber YorumlarıDavut YALANCI:

Sedat pekerin de açıklamak istediği ama bir türlü konuşturulmadığı şu mersin limanından ithal ve ihraç edilen uyuşturucular ile bunların yasal izin ve müsadesini veren malum adama sormak lazim. Değer miydi??

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Haber YorumlarıCengiz Tuğlu:

Bunlara neden müdehale edilmiyor

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Huzur güvenlik insan sağlıği bunların bir önemi yok bunlar kayyumluk değil

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Haber Yorumlarımehmet vezir can:

özgürlük var yasaklar olmamalı nerde yaşıyoruz diyenler..alın lanet olası zehir çocuklarımızı ne hale getirdi..boş boş konuşmaktan burnumuzun dibini göremez olduk..ne olacak bu çocuklar daha ne kadar can yanacak

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Haber Yorumlarıkocak aziz:

sokak köpekleri daha masum ama uyuttunuz bakalım ahirete nasıl hesap verecekler birde sandıkta

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Haber YorumlarıBuğra Er:

Krroların bol oldugu kepez muratpasa konyaaltı yerler buralar

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Haber YorumlarıGADDAR:

bunlar hep o malum kel in eserleri ülkeyi bataklığa sürekledi geberesice

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Haber YorumlarıSihirbazın Çırağı:

Evde, işte, okulda, sokakta, çatakta, batakta, ülkede her zaman ve her yerinde DEVLETSİZLİK.

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