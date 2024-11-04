Uyuşturucu illeti sokaklarda kol geziyor! Görüntülerin tamamı aynı kentimizde çekildi
Antalya'da çeşitli mahallelerde uyuşturucu madde kullandığı düşünülen şahısların kendilerinden geçmiş haldeki görüntüleri izleyenleri kahretti.
Son dönemlerde yapılan operasyonlara rağmen önüne bir türlü geçilemeyen uyuşturucu illeti Antalya'yı deyim yerindeyse esir aldı. Kentin farklı mahallelerinde çekilen görüntülerde uyuşturucu madde kullandığı tahmin edilen şahısların kendilerinden geçmiş halde oldukları görüldü.