Uyuşturucu etkisi altında olan yolcu, kabin görevlisi ile cinsel ilişkiye girmeye çalışınca pilot acil iniş yaptı

New Jersey'li 26 yaşındaki Eric Nicholas Gapco, Seattle'dan Dallas'a giden bir American Airlines uçuşunda akıl almaz davranışlarıyla büyük bir krize neden oldu.

Gapco, uçuştan önce 10 adet esrarlı yiyecek tüketti. Uçak havalandıktan sonra etkisi görülmeye başladı. Önce üstünü çıkardı, ardından elektronik sigara içmeye başladı. Daha sonra kabin memuru ile cinsel ilişkiye girmeye çalıştı.

Kontrolünü iyice kaybeden Gapco, uçağın dış kapılarını defalarca açmaya çalıştı ve bir kabin memuruna saldırdı. Çekilen görüntülerde çıplak üstle "Ben akıllıyım!" diye bağırdığı görülüyor.

Mürettebat onu sakinleştirmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Sonunda ellerini ve ayaklarını bağlamak zorunda kaldılar. Kaptan, güvenlik nedeniyle Utah'taki Salt Lake City Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Gapco'nun çılgınlığı yerde de devam etti. Havalimanında cam bir kapıyı kırdı ve bir polis memuruna tükürdü. Tutuklandıktan sonra esrarlı yiyecekleri yediğini itiraf etti, ancak etkilerinin bu kadar güçlü olacağını tahmin etmediğini söyledi.

Bu olay şu anda FBI ve yerel polis tarafından soruşturuluyor. Yaşanan bu tuhaf vaka, uyuşturucu kullanımının uçuşlarda ne kadar tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini gözler önüne serdi.